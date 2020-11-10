Organları 3 hastaya umut oldu

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen Hafize Tuna'nın organları, Bursa'da nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde 3 Kasım Salı gününden bugüne kadar tedavisi devam eden evli ve 2 çocuk annesi Hafize Tuna'nın (52) yapılan tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, Hemşire Emine Karakaya, Yeliz Baykala ve Gönül Pınarcıoğlu, Tuna'nın ailesiyle organ bağışı konusunda görüşerek destek istedi. Acılı aile ise Hafize Tuna'nın organlarını bağışlama kararı aldı. Yaşamını kaybeden Tuna'nın karaciğeri ve böbrekleri Bursa'da özel bir hastanede organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, Hafize Tuna'ya Allah'tan rahmet, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ise ailenin göstermiş olduğu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.