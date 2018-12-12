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Organları 3 kişiye hayat verecek

Çanakkale’de 69 yaşındaki Nezahat Ağırman’ın organları 3 kişiyi hayata bağlayacak.

Çanakkale'de 69 yaşındaki Nezahat Ağırman'ın organları 3 kişiyi hayata bağlayacak.


3 gün önce şuur kaybı ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan 69 yaşındaki Nezahat Ağırman, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyin kanaması teşhisi ile takip ve tedavisi devam eden evli ve 4 çocuk sahibi yaşlı kadının beyin ölümü gerçekleşti. Nezahat Ağırman'ın 4 çocuğu annelerinin beyin ölümünün gerçekleşmesinden ardından organlarını bağışlama kararı verdi.


Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, Hemşire Emine Karakaya ve Yeliz Baykala'nın yapmış olduğu koordinasyon sonucu sabaha karşı ameliyata alınan merhumenin tek böbreği ÇOMÜ Araştırma Hastanesi, diğer böbrek ile karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'nde bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Merhumenin kederli ailesine başsağlığı dileyen Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, hayata yeniden tutunacak olan hastalara da acil şifalar diledi.

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