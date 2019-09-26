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Orman Bölge Müdürü Demirci, Biga'da personel ile bir araya geldi

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Biga Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle tanışma toplantısı düzenledi.


Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı iken Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Enver Demirci, göreve başlamasının ardından personelle tanışma toplantılarına başladı. Bu kapsamda Demirci, Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Birol Dündar ile birlikte Biga Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen tanışma toplantısına İşletme Müdürü İhsan Tunç, İşletme Müdür Yardımcısı Eray Maden, İşletme Şefleri Yasin Ceylan ve Mehmet Çerçi, Kadastro ve Mülkiyet Şefi Dr. Muhammet Akkaya, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Erkan Aktay, Orman Muhafaza Memurları ve idari personel katıldı.


Toplantıda personelle tek tek tanışan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci çalışma prensipleri hakkında kendilerine bilgi verdi.

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