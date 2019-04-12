Orman işçisinin üzerine ağaç düştü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları'nda ağaç kesimi yapan işçilerden birinin üzerine ağaç devrildi. İşçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Karaköy bölgesinde kesim yapan işçilerden İsmail Aydın (36), kesilen ağacın altında kalarak yaralandı. Bölgede kesim yapan diğer işçilerin durumu 112'ye bildirmesiyle olay mahalline giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı işçiyi Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.