Orman Mühendislerine "kişisel gelişim ve iletişim" semineri

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü beceri ve deneyim geliştirmesine yönelik "kişisel gelişim ve iletişim" konulu hizmet içi semineri düzenledi.

Seminere, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Orman İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri ve teknik elemanlar katıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, "İnsan hayatı varlıklarla, yokluklarla, başarısızlıklarla, hüzünlerle, kavgalarla, mutluluklarla geçiyor. Bende bunları aşağı yukarı yaşadım. 30 yıldır bu meslekte idarecilik yapıyorum. Her yaşadığım olaydan, kişiden, idareciden, çalışandan hep bir şeyler almaya çalışırım. İnsanlar nasıl düşünüyorlarsa mutlaka davranışlarına yansıyor. İnsanlar söylediklerinizi ve yaptıklarınızı unuturlar ama onlara neler hissettirdiklerinizi asla unutmazlar. İyi insanlar gönül rehberine kayıt olurlar. Diğer insanlar ise telefon rehberinde kalırlar. Öncelikle kendimizi düzeltmeliyiz" dedi.

Yönetim Danışmanı ve Eğitimci Hülya Mutlu ise etkili iletişim ve sağlıklı ilişkiler konulu verdiği seminerde, "Talim ettiğini tatbik ettiğin sürece hayatta başarılı olursun. Lütfen, buradan aldıklarınızı hayatımızda dokunduğumuz insanlara hissettirelim ve bunları tatbik ettirelim. Bilgiyi hayatımıza almadığımız sürece hiç bir manası olmayacak .İletişimimiz, evde de, sokakta da, iş hayatımızda da çok iyi değil. Bireysel idrak, acaba ben gerçekten nasılım onu görmek gerçekten çok önemli. Ben bu iki günlük seminerde çeşitli testlerle sizin kendinizi görmenizle ilgili destek vermeye gayret göstereceğim. Etrafınızdaki insanlardan geri bildirim almayı da öğreneceksiniz" dedi.