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Orman yangınları ile mücadele hazırlıkları devam ediyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2020 yılı orman yangınları ile etkin şekilde mücadele etmek için eğitim ve denetim çalışmalarına devam ediyor.


Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü ile başlayan, Yenice, Çan, Biga, İşletme Müdürlükleri ile devam eden eğitim ve denetimlere; işletme müdürleri, müdür yardımcıları, işletme şeflerimiz, orman muhafaza memurları ve orman yangınlarında görev alan işçiler katıldı.


Yapılan eğitimlerde özellikle; orman yangınına etkin ve doğrudan müdahale yöntemleri, 2019 yangınlarının değerlendirilmesi iş güvenliği, koruyucu donanım konuları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitim ve denetleme programlarına katılan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangın öncesi yapılan hazırlık çalışmalarının önemini vurgulayarak, “İlk hedefimiz yangın çıkmaması için gerekli çalışmaları yapmak, daha sonra ise yangına müdahale araç ve gereçlerini hazır hale getirmek. Tüm çalışanların kendilerini fizik ve beyin olarak hazırlamaları gerekiyor, orman yangınları çok riskli ve zor. 2020 yılının başarılı ve kazasız bir şekilde geçmesini diliyorum” dedi.

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