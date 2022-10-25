OSB Proje Çalıştayı Gerçekleşti

Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği'nin düzenlemiş olduğu “Organize Sanayi Bölgelerinde Gençlik Merkezi Kurulması Yoluyla Çalışan Gençlerin Çalışma Koşullarının Ve Sosyal Yaşamlarının İyileştirilmesi Projesi Çalıştayı” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleşti.

Çalıştay'a ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, EYAD Başkanı Konya Milletvekili Halil Etyemez, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Muhammed Yüceer, İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Hayrettin Karaca, Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Demir, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Nazan Yelkikalan'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat konuşmasında gençlerin azimli olması gerektiğini vurgulayarak bu konuda eğitimcilere de görevler düştüğünü belirtti.

“Teknolojik gelişmeleri eğitimde ve bilimde kullanmak, yeni teknolojiler, yeni yaklaşımlar geliştirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Bizler gençlerimizin tam donanımlı eğitim alması için elimizden geleni yapacağız daha fazlasını yapmak ise sizin göreviniz” diyerek gençlere seslendiği konuşmasında etkinliğin önemine vurgu yaptı ve çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalıştayda konuşan İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Hayrettin Karaca, faaliyetlerini ve planlanan çalışmaları anlattı. Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Karaca, Çanakkale'de istihdam ve üretim faaliyetlerinde bulunan OSB'ler hakkında da bilgiler verdi.

Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Demir, OSB'lerin kurulma ve çalışma prensipleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve şunları ifade etti:

“1962 yılında Bursa'da başlayan organize sanayi süreci günümüzde 363 tane OSB ile 2 milyon üzerinde istihdam oranı ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde genç nüfusunun yoğun olmasıyla birlikte en doğru şekilde yönlendirilmesi, eğitim süreçlerine dâhil edilmesi ve mesleki deneyimle birlikte bilginin artırılması yeterli olmayabiliyor bu yüzden çalışanların çalışma hayatına daha cazip hale getirilecek düzenlemelerin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz ve buna yönelik çalışıyoruz.”

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hürmüz Koç ise gençlerin kendilerini daha iyi yetiştirmesi için bir takım önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak bu bağlamda bağımlılıkların motivasyon kaybına yol açtığını belirtti. Her türlü bağımlılığın, gelişimin en büyük engeli olduğunu belirten Prof. Dr. Hürmüz Koç, ÇOMÜ'nün bu konudaki çalışmalarına değindi ve şunları aktardı:

“Üniversitemiz bünyesinde bir bağımlılık merkezi kurmayı çok istemiştik. Öncelikle merkezimizin taslağını oluşturduk ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla merkezimizi kurduk. Merkezimiz bağımlılıkla mücadele ederken aynı zamanda milletimizin etik ve ahlaki değerlerine aykırı hareket edilmesine izin vermeyecek şekilde yönetmelik ve yönerge hazırladık. Çanakkale'de bulunan bağımlılıkla mücadele merkezimize destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Muhammed Yüceer “Bu proje çerçevesinde üniversite gençliği ve çalışan gençliğin etkileşimlerinin kurulması ve bu çerçevede sosyal faaliyetlerin iyileştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır” diyerek çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalıştay, sunumların tamamlanmasının ardından sona erdi.