Otizmli öğrenciden resim sergisi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hafif otizmli 5. sınıf öğrencisi Ömer Seha Akdemir'in resimleri sergileniyor.

Lapseki Plevne Ortaokulunda öğrenim gören hafif otizmli 5. sınıf öğrenci Ömer Seha Akdemir'in resimlerinden oluşan sergi açıldı. Akdemir'in resimleri sergiyi ziyaret edenlerin beğenisini kazanıyor.

Okullarının hafif otizmli öğrenci Ömer Seha Akdemir'in resim yapma yeteneği olduğunu ifade eden Plevne Ortaokulu Müdürü Erdem Çetintaş, "Özellikle bu tarz öğrencileri yeteneği olduğu alana yönlendirmenin çok doğru olduğundan yola çıkarak resim sergisi organize ettik. Okulumuzun giriş koridoruna sergilediğimiz tüm resimleri öğrencimiz kendi çizdi. Okulumuz öğrencileri okula geldiklerinde bu resimleri geziyor. Hatta bir başka okuldan bile resimleri görmeye gelen öğrenciler var. Ayrıca dışarıdan gelen misafirlerimiz var bu resim sergiyi geziyorlar. Bu şekilde farkındalık oluşturmak istedik öğrencimiz ve ailesi çok mutlu oldu" şeklinde konuştu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Zerrin Kökçüler ise, "Ömer Seha Akdemir ile birlikte bu yıl çalışmaya başladık. Özel bir öğrencimiz resim alanında çok yetenekli. Gördüğünü çok net bir şekilde çiziyor. Mesela resimde dış çizgiler çök önemli kalın ise kalın çiziyor aynı fotokopi makinesi gibi düşünebilirsiniz. Bu görsel hafızası öğrencimizin çok kuvvetli ve gördüğünü bire bir çizmekte çok yetenekli. Biz bu yeteneğini diğer okul öğretmenleriyle birlikte görünce çok daha farklı uzun çalışmalar yaptık öğretmenlerimiz ile birlikte güzel bir sergi hazırladık. Öğrencimiz bu alanda çok başarılı öğrencimiz. Bir yıl zarfında 80 kadar resim çizdi otizmli öğrenci için az sayı sayılmaz. Bu tür öğrencilerle yok katetmek kolay değil ama azimle ve en önemlisi de aileyle ortak çalışmalarımız evde davranışları okul sonrası evdeki konumu neler yaptığı Ömer'in ailesi bu konuda çok çaba harcıyor. Mesela Ömer okula gelmeden önce elinde sabun tutup ellerini yıkayamıyormuş ama bugün resim çiziyor. Çok şükür biz de öğretmenleri olarak bu durumdan çok memnun oluyoruz" dedi.