Otizmli öğrencilerden konser

Farklı şehirlerden müziğe yetenekli 15 otizmli öğrenci, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda bir hafta boyunca çalgı, ses, koro, ritim ve solfej eğitimi alarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) konser verdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden müziğe yetenekli 15 otizmli öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, Çanakkale Valiliği himayelerinde ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı tarafından organize edilen etkinlikte bir araya geldi. Öğrenciler, bir hafta boyunca çalgı, ses, koro, ritim ve solfej eğitimi aldı. Otizmli öğrenciler daha sonrasında ÇOMÜ Devlet Konservatuarında katılımcılara konser verdi.

"Öğretim üyeleri sadece öğrencilerini yetiştirmekle yetinemez"

Etkinlikte konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Bu etkinlik beni çok duygulandırdı. Bugünlerde yoğun olarak akademik kurullar yapıyoruz ve 3 konu üzerine duruyoruz. Birincisi, iyi öğrenci ve nesil yetiştirebilmek. Geleceğimizi güvence altına almak istiyorsak sağlam nesiller, aklı, bedeni, fikri, zihni sapasağlam ruh sağlığı yerinde nesiller. İkincisi öğretim üyelerimizin topyekûn kendini yetiştirmesi. Üçüncüsü de burada bir uygulamasını gördüğümüz toplumsal katkı. Öğretim üyeleri sadece öğrencilerini yetiştirmekle yetinemez. Topluma karşı borcumuzu yerine getirmek durumundayız” dedi.

"Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor"

Otizm ve müzik yaz okulu düzenleme kurulu başkanı Didem Karabaş ise, “Geçen yıl başlayan projemiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen tarafından başlatılmıştır. Geçen sene 7 aile, 7 otizmli birey, 7 gönüldaşımız, 7 eğitmenimiz ve 10 bilim insanıyla gerçekleştirildi. Bu yıl bir hafta boyunca sürecek olan Otizm ve müzik yaz okulumuz 18-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Bugün eğitimimizin son günü akşam bir gala konserimiz var, öğrencilerimiz burada eğitimlerini alıyorlar. Eğitimlerin içerisinde şan eğitimi var. Koro ve solfej eğitimi var. Birlikte çalma ve eşitleme dersimiz var. Eğitim programımız bu şekildedir. Yedi gün boyunca bizlerden eğitim aldılar ve hepsinin yanına 15 gönüldaş ve 15 gönüllü eğitmen verdik. Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor ve müzik dehası dediğimiz otizmli bireylerimiz bir araya geliyor. Birlikte müzik yapıyorlar, şarkı söylüyorlar, sosyalleşiyorlar. Birlikte hareket ediyoruz ve birlikte olmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.