Otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Semedeli köyünde otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan peçeli baykuş, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde (DKMP) tedavi altına alındı.

Yenice ilçesi Semedeli köyünde peçeli baykuşa otomobil çarptı. Başına aldığı darbe sonucu iki gözünde hasar oluşan peçeli baykuş, iç kanama geçirerek ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından bulunan peçeli baykuş, DKMP ekipleri tarafından koruma altına alınarak, Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü'ne getirildi. DKMP Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Meltem Dimişgi tarafından peçeli baykuşun tedavisine başlandı. Peçeli baykuş, tedavisinin ardından tekrar gökyüzüne kavuşacağı günü bekliyor.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yenice ilçesi Semedeli köyünden ekiplerimizce ağır yaralı olarak gece getirilen peçeli baykuşumuza acil ilk müdahalesi yapıldı. Yaşatabilmek umuduyla" denildi.