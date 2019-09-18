Oya ve yemek yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Biga'nın kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemek ve oya yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu.

Çınarlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ‘El Emeği Göz Nuru Oya Yarışması' ve ‘Mutfağın Patronları Yemek Yarışması'nda hünerlerini sergileyen kadınlar jüri üyelerinden en yüksek oyu almak için kıyasıya mücadele verdi. Etkinliğe, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile eşi Feride Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, Kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda Bigalı katıldı.

Kurtuluş programları kapsamında düzenlenen ‘Gönül Gönüle Bir Ömür' etkinliğiyle evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere plaketlerini Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan takdim etti. Başkan Erdoğan, çiftlere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Yarışma programları öncesinde bir konuşma yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bizler Bigalı olarak da gurur duyan insanlarız. Biga tarih ve medeniyetlerin beşiğindedir. Çanakkale'de düşmana ilk dur diyen 27. Alay'dı. Mehmetçiğimize ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş hemşehrimizdi. Biga'mız çok anlamlı bir tarihe ve kültüre sahip. Ben bugün burada emek veren yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Büyüklerimizin de ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

El Emeği Göz Nuru Oya Yarışması'nın juri üyeleri Fatma Ilgın, Hülya Nalçakan, Melek Gürlen Aslan, Yıldır Yılmaz ve Kevser İnal'dan oluşurken, yarışmanın birincisi Elif Arı'ya yarım altın, ikinci Yeliz Şahin'e çeyrek altın, üçüncü Rüveyde Avcı'ya ise gram altın ödülünü Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan verdi ve tebrik etti.

Mutfağın Patronları Yemek Yarışması'nın juri üyeleri Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Emin Aktaş, Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayfer Baykal, Biga MYO Öğretim Görevlisi Figen Kılıç, Biga MYO Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Gülin Eser ve Biga MYO Dr. Öğretim Üyesi Serpil Aday'dan oluşurken, ‘yemek' kategorisi birincisi Tarif Söken'e yarım altın, ikinci Emine Sütçü'ye çeyrek altın, üçüncü Mürvet Kasçı'ya ise gram altın ödülünü Belediye Meclis Üyesi Nesrin Sirkeci verdi. ‘Hamur işleri' kategorisi birincisi Gülşah Kocabıyık yarım altın, ikinci Nejla Uysal çeyrek altın, üçüncü Nagihan Kırbaş'a ise gram altın ödülünü Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın eşi Feride Erdoğan takdim etti.

Tüm yarışmacılara ise verdikleri katkılardan dolayı ‘Katılım Belgesi' takdim edilerek, teşekkür edildi.