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Özbek köyündeki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi.

1 dönümlük arazinin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.



Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde bugün saat 15.25 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 hizmet aracı, 3 itfaiye aracı ve 35 personel müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönüm orman arazisi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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