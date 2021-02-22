(ÖZEL) 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki ‘kedi yolu' aydınlatmaları boğazın çehresini güzelleştirdi

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekonomik ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan köprünün geçen ay tamamlanan ‘kedi yolu'ndaki ışıklandırmalar geceyi aydınlatarak estetik bir görünüm sağlıyor.

Simgelerin köprüsü olan ve yüzyılın projesi olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gece görünümü drone ile havadan görüntülendi. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan köprünün ‘kedi yolu'ndaki ışıklandırmalar, ekonomik ve stratejik öneminin yanı sıra boğazın da çehresini değiştirdi. Havanın kararmasıyla birlikte ışıl ışıl olan 1915 Çanakkale Köprüsü, seyrine doyum olmaz bir manzara sunuyor.

İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullanacağı ‘kedi yolu' tamamlandı. 4 ayda tamamlanan ‘kedi yolu' ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki çalışmaları daha da hızlanacak ve kısa bir süre sonra da tabliye montaj çalışmalarına başlanacak.

‘Kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatları ile askı halatlarının montajı yapılacak. Daha sonra mega büyük tabliye blokları, yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırması hedefleniyor

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanması hedefleniyor. Proje, tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” kapsamında, Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olarak, Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısına, kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısına kesintisiz erişim

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşmaktadır. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin Güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

Vizyon 2023, önemli hedeflerinden birine ulaşacak

Proje, Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesinin belgesi niteliğindeki Vizyon 2023 Master Planı'nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak.

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak

Proje, tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” kapsamında, Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olarak, Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak.

İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak

İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.

Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak

Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.

Taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek

Proje'nin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından kazanımlar sağlanacak. Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracattaki zaman maliyeti azalacak. Çanakkale, şanlı tarihine ve 21. Yüzyıl'a yaraşır bir eser projeye kavuşacak. Çanakkale, kentin önemi ve dinamiğine uygun, estetik ve çağdaş bir asma köprü ile taçlanacak.

Asya ve Avrupa altıncı kez birleştirilmiş olacak

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşuyor. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

Tabliyeler 42 parçadan oluşacak

48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştirilecek.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 7 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.