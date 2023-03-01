(Özel) Barajla sular altında kalan köy kuraklıkla günyüzüne çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Bakacak barajı, Şubat ayında yeterli yağış olmaması sebebiyle yaklaşık 17 milyon metreküpe düştü. Baraj yapımı için 1990 yılında boşaltılan Eşelek köyü, su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıktı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 1990 yılında temeli atılan Bakacak Barajı 1999'da hizmete girdi. 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajda su, hizmete açılmasının üzerinden geçen 24 yılın ardından yaşanan kuraklık ve yağış miktarının azlığı sebebiyle su seviyesi azaldı. Tarım alanlarının sulandığı barajın su seviyesi, yeterince beklenen yağış olmayınca Şubat ayı itibariyle 17 milyon metreküpe düştü.

Suyun azalmasıyla 1990'da baraj yapımı için boşaltılan ve 1997'de Gökçeada'ya taşınan Eşelek'in eski evleri ve binalardan bazıları yüzeyde görünür hale geldi. 7 yıl sonra yeniden köyde bulunan eski cami, muhtarlık, evler ve mezarlık su üstünde kaldı.

Bakacak Barajındaki su seviyesi 2016 yılında 19 milyon metreküpe kadar düşmüş, boşaltılan köy ortaya çıkmıştı.