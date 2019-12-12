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(Özel) Çanakkale buz tuttu

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi ve çevre köylerinde etkili olan kırağı ile her yer buz tuttu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi ve çevre köylerinde etkili olan kırağı ile her yer buz tuttu.


Kalkım beldesi ve çevresinde sabaha doğru kırağı etkili oldu. Adeta buzdan beyaz bir örtü altında kalan bölgede sıcaklık ise eksi 7 dereceye kadar düştü. Tel örgülerin bile buz tuttuğu belde Sibirya'yı anımsattı. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise don olayı yaşandı.

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