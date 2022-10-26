(Özel) Çanakkale'de kaçak deniz patlıcanı operasyonu

Çanakkale'de bir İşletmeye ait soğuk hava deposunda ihbar üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yaklaşık 5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. İşletmeye 29 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak olarak avlanılan su ürünlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler, 24 saat aralıksız sürdürdükleri denetimlerde kaçak su ürünlerine göz açtırmıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, işletmenin soğuk hava deposunda arama yaptı. Yaklaşık 5 ton deniz patlıcanı ele geçirdi. İşletmeye 29 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Ele geçirilen deniz patlıcanları canlı olmaması sebebiyle imha edildi.