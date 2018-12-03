(ÖZEL) Engelleri aşan koro

Engelli bireyler bu koroyla kendileri müzikle ifade etme imkanı bulmasının yanı sıra notalar ile engelleri aşabileceklerine inanıyorlar.

Engelsiz Yürekler çalışma grubunun, engelli bireyleri ve ailelerini bir araya getirerek, müzikle buluşturduğu ‘Engelsiz Yürekler Türk Halk Müziği korosu' ilgi görüyor. Çanakkale Kent Konseyi Engelsiz Yürekler Türk Halk Müziği korosu Belediye İş Merkezi Erkan Yavuz deneysel sanat atölyesinde koro şefi İftihar Vanlı yönetiminde yeni dönem çalışmalarını sürdürüyor. Koro şefi İftihar Vanlı yönetiminde çalışmalarını sürdüren koro önümüzdeki aylarda vereceği konserlere hazırlanıyor. engelli bireyler ve aileleri söyledikleri türkülerle gönüllere dokunuyor. Engelli bireyler bu koroyla kendileri müzikle ifade etme imkanı bulmasının yanı sıra notalar ile engelleri aşabileceklerine inanıyorlar.

Üyelerin katılımıyla birlikte provalar, Cumartesi günleri Belediye İş Merkezi Erkan Yavuz Deneysel Sanat atölyesinde yapılıyor. Yaklaşık 50 üye namelere kendilerini kaptırarak hayatta karşılaştıkları engelleri geride bırakıyor.

‘Onlar artık evde oturmuyorlar'

Kent Konseyi bünyesinde Türkiye'de istisna gördükleri koro çalışmalarından bir tanesini yaptıklarını ifade eden Koro Şefi İftihar Vanlı, “ 7 yıldır çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımız ve velilerimizden oluşan kent konseyi bünyesinde kurulmuş olan. Bunu hem Çanakkaleliler hem de dışardan gelen vatandaşlarda söylüyor. Çok özel bir koro. Türkiye'de tek diyebileceğim çalışmaları bazında, müzikalite anlamında da, engelli arkadaşlarımız ile birçok çalışmalar yapılıyor. Türkiye çapında da. İşitme engelli arkadaşlarımız olsun, ritim grubu çalışmaları konusunda. Verdiğimiz dışarıdaki konserlerde de müzikaliteyi de yakalamamız da bizim için çok önemliydi. Arkadaşlar ile çok önemli bir işi başardık ve yürütüyoruz. Onlar artık evde oturmuyorlar, bu sosyal çalışma içerisindeler. Çok mutluyum onlarla çalışmaktan. Onlar benle çok mutlu. Yedi yıldır, sekizinci yıla doğru gidiyoruz. İnşallah daha güzel konserlere imza atmak dileği ile diyorum değerli arkadaşlarım ile beraber. Engelli öğrencilerimizin velileri ile beraberiz. Zaten bu iş bir bütünlük ile beraber yürüyor. Onların katkıları çok büyük” dedi.

Çanakkale Sakatlar Derneği Başkanı Ümit Burunlular ise, “Engelli kardeşlerimiz ile beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çünkü misyonumuz engellilerin evlerinden çıkarak, bu gibi faaliyetlere katılmasıydı. Müzik bizlere bu anlamda enerji ve sinerji veriyor. Kent Konseyinin bünyesinde olan bu engelli kardeşlerimize destek vermeye ve sonuna kadar da arkalarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Ne kadar engelli de olsak, arada yaşanan sıkıntılar oluyor. İster istemez engellenen taraf oluyoruz. Bu tip durumlar ile karşılaşmamak adına arkadaşlarımıza herkesin maddi manevi destek vermesini istiyoruz. İlk oluşum olmuştur bu. Çanakkale Kent Konseyinin korosu o yüzden Türkiye'nin her yerinde bu arkadaşların tanıtılması ve gidip onlara bizde varız ilkesini sunmaları gerekiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama yeterli değil. Daha kaliteli daha güzel hizmet vermek adına ileriki günlerde daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonra en sorunsuz engelsiz günler olur diye diliyorum” şeklinde konuştu.

‘Engelli insanların engellenmemesi adına bir örnektir'

Koro yer alan Mehmet Orgu, “ Yaklaşık yedi senedir buradayım. Koronun kuruluşundan bu yana İftihar Vanlı hocam ile beraberiz. Bu koronun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için elimden geleni yapıyorum. Koromuz engelli insanların engellenmemesi adına bir örnektir. Bu koroda notalar ile engellerin aşılabileceğine inanıyorum” dedi.

‘Kendimi ifade etmenin en güzel yolu oluyor'

Koroda 6 yıldır bulunan Tuğba Civelek, “İki Üniversite mezunuyum. 8 yıldır bir kurumda memur olarak çalışıyorum. Müziğe on yaşında başladım ve müzik sevgisi kalbimde hiç dinmeden devam ediyor. Bu koroya altı yıl önce başladım ve gayet güzel bir şekilde devam ediyorum. Bu koro benim için kendimi ifade etmenin en güzel yolu oluyor” diye konuştu.