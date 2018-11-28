İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Erik ağacı kışın çiçek açıp meyve verdi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir erik ağacının kasım ayının dördüncü haftasında çiçek açıp meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir erik ağacının kasım ayının dördüncü haftasında çiçek açıp meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü.


Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir erik ağacı kasım ayının dördüncü haftasında çiçek açıp meyve vermeye durdu. Etili köyünde ikamet eden 35 yaşındaki İsmail Karadayı, “Evimin önündeki erik ağacının ikinci kez çiçek açıp meyve verdiğini bugün fark ettim. Erik meyvesinin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımda paylaştım” dedi.


Takipçilerinden büyük ilgi gördüğünü belirten Karadayı, “15 gün önce erik ağacım çiçek açtı. Şimdi de meyveye döndü. Yakında hasat yapacağız” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.