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(Özel) Kite sörf meraklıları Gökçeada'da buluşuyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki Kefalos plajı, kite sörf meraklılarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kefalos plajı, kite sörf meraklılarının gözde mekanları arasında yer alıyor. Gökçeada'nın sahillerini kite sörfler renklendiriyor.


Kitesurfing, kiteboarding olarak da bilinen, güçlü bir uçurtma ve küçük board ile beraber sörfçüye su üzerinde hareket etme imkanı sağlayan bu spor dalı, Gökçeada'da popülaritesini artırıyor. Gökçeada'nın güneyinde bulunan Kefalos plajı, hakim poyraz rüzgarları ile yerli ve yabancı kite sörf meraklılarını ağırlıyor. Dünyada yeni gelişen bir spor dalı olarak gösterilen kite sörf, sporcular kadar renkli uçurtmaları ve estetik hareketleri ile izleyenlere de büyük bir keyif veriyor. Gökçeada yerli sporcuların yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'dan da çok sayıda kite sörf meraklısını buraya çekiyor. Wakestyle, wave riding, freestyla, jumping ve crusing olarak sörfçünün isteğine ve hava şartlarına bağlı olarak değişik stilde yapılabilen kite sörf, geliştirilen güvenlik sistemleri ile de eğlenceli bir deniz sporu olarak dikkatleri çekiyor. Gökçeada'da ayrıca bu spor ile uğraşmak isteyenler için kite sörf okulları da hizmet veriyor.

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