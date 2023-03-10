(Özel) Nesli tükenmekte olan köpek balığı teknede doğum yaptı

Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında olta ile sinarit ve mercan avına çıkan sportif balıkçı Serhat Şahbaz ve arkadaşlarının oltasına nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olduğu için kırmızı listede yer alan ‘Keler' cinsi köpek balığı takıldı. Tekneye alınan köpek balığının doğum yaptığı anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Çanakkale'de yaklaşık 10 yıldır sportif balıkçılık yapan Serhat Şahbaz ve arkadaşları bir hafta önce 9 metrelik ‘Eyla' isimli tekneyle sinarit ve mercan avlamak için Çanakkale Boğazı'na açıldı. Nara Burnu açıklarında balıkçıların oltasına yaklaşık 1.5 metre boyunca, 40 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesinde olan ‘Keler' cinsi köpek balığı takıldı. Balığı tekneye alan balıkçılar gördüklerine şaşırdılar. ‘Keler' cinsi köpek balığını tekrar doğal ortamı olan denize salmak istedikleri esnada köpek balığının doğum yaptığını fark ettiler. Tekne içinde 7 tane yavru doğuran köpek balığının o anlarını balıkçılar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Sportif balıkçılar yavru balıkları ve doğan köpek balığı denize bıraktılar.

O anları anlatan sportif balıkçı Serhat Şahbaz, ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, “10 yıldır sportif balıkçılık yapıyorum. Kendi denizlerimizin hepsinde avcılık yapmışlığım var. Yaklaşık bir hafta önce 4 arkadaşımla birlikte sinarit, mercan yakalamak için denize açılmıştık. Nara Burnu açıklarında yaklaşık bir 30 metre derinliklerde sahte yem ile olta avcılığı yapıyorduk. Benimle birlikte bir arkadaşımın yemi sudaydı, bir balık yakaladık. Büyük bir balık olduğunu hissettik. Arkadaşımla birlikte bizim ikimizin ortalasına takılmıştı. İkimizde oltamızı çekmeye başladık. Balık suyun yüzeyine yaklaştıkça 'Keler' cinsi balık olduğunu gördük. Yemi çıkarmak için balığı tekneye almak zorunda kaldık. Yem büyükte ve bu yemle balığın yaşaması zordu. Tekneye aldığımızda balık doğum yapmaya başladı. Bizde çok şaşırdık. Ben defalarca suya anaç balıkları geri saldım. Ama böyle bir durumla bende ilk defa karşılaştım. Yemimizi çıkarttık. Balık doğumunu yaptı. 7 yavru doğurdu. Yavruları tek tek denize saldık. Doğum yapan balığı da tekrar denize saldık. Muhtemeş bir duyguydu. Araştırma yaptığımda kırmızı listede olan bu balığın nesli tükenen balıklar arasında olduğunu öğrendim. Çok mutluyuz. Ekip arkadaşlarıma da duyarlı davranışları için de teşekkür ederim. Bu arada bu balık canlı doğum yaptıktan sonra bireysel olarak tekrar hayatını sürdürebiliyor. Yavruların annesiyle gitmesine gerek yok. Zaten bunlar büyük balıklar, o yüzden bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşallah şuanda o balıklar suda yüzüyorlardır" dedi.