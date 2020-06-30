Pandemi sürecinde internetten kitap satışları yüzde 30 arttı

Çanakkale'de kitabevi işleten Emrah Güneri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalarda dükkanını kapatarak internet üzerinden satış yaptı. Güneri, bu süreçte internet üzerinden kitap satışlarının yaklaşık yüzde 30 arttığını ve yazlıklarına giden tatilcilerin de hala daha internet üzerinden kitap almaya devam ettiklerini kaydetti.

Çanakkale merkezde 8 yıldır kitabevi işleten Emrah Güneri, pandemi döneminde internet üzerinden kitap satışlarında yaklaşık yüzde 30 ile 40 arasında bir artış olduğunu söyledi. Güneri, “Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte kitabevimizi kapattık. Evden çalışmaya devam ettik. Bu dönemde kitabevi kapalı olduğu için satışlarımızı internet üzerinde yoğunlaştırdık. Bu 3 aylık süreçte internet satışları yüzde 30 ile 40 civarında arttı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte kitabevimizi yine açtık, ama ağırlıklı satışlar hala daha internet üzerinden devam ediyor” dedi.

Tatilcilerin ilgisi büyük

Öte yandan, normalleşme sürecinde tatile ya da yazlıklarına giden vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarını da sürdürdüğünü kaydeden Güneri, “Yazlıklarına giden, bu dönemi evlerinde oturarak geçiren insanlar internet alışverişleriyle kitaplara ulaşmaya sürdürüyorlar” diye konuştu.