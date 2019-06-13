Parıon antik kenti yakınlarında kurtarma kazıları başlatıldı.

Geçtiğimiz mayıs ayında, Çanakkale'de Parion antik kenti yakınlarında Lapseki'ye bağlı Güreci köyünün Üstünlü mevkisinde ortaya çıkan geometrik desenler, madalyon şekilleri ve antik yazılar bulunan mozaikle ilgili kurtarma kazısı başlatıldı. Çanakkale Müze Müdürlüğü'nün bölgede kurtarma kazısı başlatması üzerine Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz kazı alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Dokuz'a Çanakkale Müze Müdürü Ali Atmaca ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Sevim Ateş eşlik etti.