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Parion Antik Kenti'nde çalışmalar devam ediyor

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Parion Antik Kentinde çalışmaları devam eden kazı faaliyetlerini yerinde inceledi.


Parion Antik Kentinde yapılan incelemelerde Parion Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş de bulundu. Antik kentte yerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Kemal Dokuz, Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Biga ilçesi Kemer Köyü sınırları içinde yer alan Parion Antik Kentinde 2014 yılından itibaren devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İl Müdürü Kemal Dokuz, Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş'e sağladıkları katkılar ve yapılan çalışmalar için teşekkürlerini iletti.

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