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Park halindeki araç alev alev yandı

Çanakkale’de park halindeki otomobil alev alev yandı.

Çanakkale'de park halindeki otomobil alev alev yandı.


Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mehmet Çubuklu Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir aracın alev aldığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.


Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

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