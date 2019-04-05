Pastırmacı 3. dönem başkanlık görevine törenle başladı

Çanakkale'nin Biga İlçesine bağlı Gümüşçay beldesinde, 10 yıldır belediye başkanlığı yapan Adnan Pastırmacı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den üst üste 3. kez göreve seçildi.

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, yeni dönem görevine belediye binası önünde düzenlenen törenle Başladı.

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Bana 3. dönemi nasip eden Allahım'a şükürler olsun. Bugünden itibaren ‘Bismillah' diyerek kaldığımız yerden çalışmalara devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz inşallah. Bugün itibari ile rozetimi çıkartıyorum. Bütün Gümüşçay'ın belediye başkanıyım. Ayrım yapmadan tepeden bakmadan hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra kurban kesilmesinin ardından dualar edilerek, ikramda bulunuldu.