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Pazarda alışveriş yaparken vurulan kadın hayatını kaybetti

Çanakkale’de halk pazarında 2 kişi arasında çıkan kavgada seken kurşun başına isabet eden kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de halk pazarında 2 kişi arasında çıkan kavgada seken kurşun başına isabet eden kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi.


Çanakkale'de 18 Aralık Salı günü halk pazarında 2 kişi arasında yaşanan kavga sırasında seken kurşunla başından vurularak ağır yaralanan 35 yaşındaki Filiz Çayırlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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