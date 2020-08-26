Pazaryeri duasını Başkan Erdoğan yaptırdı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde her hafta kurulan Çarşamba pazarında hoparlörlerden okunan duayı bu kez Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptırdı.

Biga Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında gelenek halinde devam ettirilen pazar duası görevli imam tarafından yaptırılırken, bu haftaki dua sabah saatlerinde pazar esnafını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından okundu.

Esnaf ve vatandaşlara hitap ederek, “Uzaktan ve yakından gelen çok kıymetli pazar esnafımız, değerli hemşehrilerim hepinize hayırlı günler, işlerinizde bol kazançlar ve helal rızıklar diliyorum” diyen Başkan Erdoğan hemen ardından pazar duasını okudu.

Başkan Erdoğan'ın ettirdiği duaya tezgah başındaki pazar esnafı ve vatandaşlar el açarak eşlik etti.

Pazarın dualarla açılmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen esnaf ve vatandaşlar ise bu haftaki duanın Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın yaptırmasından ayrıca mutluluk duyduklarını ve sürpriz olduğunu söylediler.