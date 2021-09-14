Peçeli baykuş 3 aylık bakım sonrası tabiata salındı

Çanakkale'de, Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü'nce 3 aydır bakımı yapılan peçeli baykuş gök yüzüyle buluştu.

Biga ilçesinde orman içerisinde Biga DKMP Şefliği ekipleri tarafından 3 ay önce 2 haftalık yavru iken bulunan peçeli baykuş, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Burada Veteriner Hekim Meltem Dimişgi tarafından 3 ay boyunca ıslak mama, tavuk ve ciğer ile beslenen peçeli baykuşa ‘Fışfış' ismi verildi. Tabiatta tek başına kalabilmeyi öğrenen Fışfış, DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ile Veteriner Meltem Dimişgi eşliğinde Radar Tepesi'nden doğaya salındı.