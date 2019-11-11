Pehlivanın organları 2 hastaya umut olacak

Bir süredir Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altında olan eski yağlı güreş pehlivanlarından 79 yaşındaki Erol Özemre'nin beyin ölümü gerçekleşti. Çocukları, Özemre'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Organ Bağış Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ve hemşireler Gönül Pınarcıoğlu, Yeliz Baykala ve Emine Karakaya'nın görüşmeleri neticesinde merhumun çocukları ve yakınları, Özemre'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bu karar sonrası Erol Özemre'nin bağışlanan organlarından iki böbreği, Bursa Acıbadem Hastanesinde tedavi gören hastalara nakledilmek üzere alındı. Acılı aileye başsağlığı dileklerini ileten Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, verdikleri kararndan dolayı kendilerine teşekkür ederken, organ bağış ekibini de emeklerinden dolayı tebrik etti.