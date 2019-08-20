Pikamp'tan çevre temizliği kampı

Türkiye'nin farklı illerinden Çanakkale'de bir araya gelerek sosyal sorumluluk projeleriyle kamp düzenleyen Pikamp Grubu, Kirazlı-Balaban bölgesinden ayrılarak soluğu Geyikli Kumburu'nda aldı. Bayram tatilinde bölgeye uğrayan günü birlikçilerin bıraktığı çöpleri temizleyen grup üyelerinin mutluluğu görülmeye değerdi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinin Kumburun köyünde bir araya gelen yaklaşık 20 Pikamp üyesinin temizlik kampı sabah saatlerinde başladı. Günün ilk ışıklarıyla bölgeye varan ekipler, çadırların kurulacağı alan için keşif yaptı. Daha sonra diğer grup üyeleri de alana gelerek çadırlarını kurdu. Kısa bir molanın ardından alan temizliği yapan Pikamp üyeleri, günü birlikçiklerin bölgeye bıraktığı atıkları toplayarak, alanı çöpten arındırdılar.