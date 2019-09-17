Plastik cerrahi kadrosuna taze kan

Hastaneye yeni atanan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Elif Yılmaz hasta kabulüne başladı. Çukurova Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Yılmaz, plastik Cerrahi ihtisasını İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde tamamladı. 2010-2012 yılları arasında Siirt Devlet Hastanesi, 2012-2014 yılları arasında özel sektör, 2014-2019 yılları arasında Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine ataması yapılarak hasta kabulüne başladı.

Plastik cerrahların yeniden şekillendirme gereken vücudun her alanına dokunmakta olduklarını belirten Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, “Uzun yıllardır hastanemize fedakârca hizmet vermekte olan Op. Dr. Utku Özcan ve yeni başlayan hekimimiz Op. Dr. Elif Yılmaz ile birlikte daha da güçlenerek plastik cerrahi alanında da adımızı duyurmaya devam edeceğiz” dedi.