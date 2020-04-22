Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ve yüzde 60 bedensel engeli bulunan 16 yaşındaki Batuhan Deniz'in doğum günü, polis ekiplerinin sürpriziyle kutlandı.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim Meslek Okulunda kaynaştırma öğrencisi olan Batuhan Deniz'e doğum günü sürprizi yaptı. Deniz ailesi emniyet ekiplerine ulaşarak Batuhan'ın doğum günü olduğunu ve kutlamak istediklerini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, pastanın üzerine 'İyi ki doğdun Batuhan' yazdırıp, İstiklal Mahallesinde bulunan eve giderek sürpriz bir ziyaret yaptı. Kapıyı açınca karşısında emniyet ekiplerini gören Batuhan, duygu dolu anlar yaşadı. Deniz ailesi, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, Batuhan'ın bu doğum gününü asla unutamayacağını söylediler.