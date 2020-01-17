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Polislerden öğrencilere karne sürprizi

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde İbrahim Aydın Ortaokulunu geçtiğimiz günlerde ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürünün sohbet ettiği özel öğrenciler Mustafa ve Sevde Nur, ziyarette polis olmak istediklerini söyleyince, karne hediyeleri polis ağabey ve ablalarından geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde İbrahim Aydın Ortaokulunu geçtiğimiz günlerde ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürünün sohbet ettiği özel öğrenciler Mustafa ve Sevde Nur, ziyarette polis olmak istediklerini söyleyince, karne hediyeleri polis ağabey ve ablalarından geldi.


Resmî ekip aracıyla okula gelip sürpriz yapan polisler, özel öğrenciler Mustafa ve Sevde Nur'u eğitmenleri ve Okul Müdürü Nermin Kunt eşliğinde Emniyet Müdürlüğüne götürdüler. Her fırsatta polis şapkasıyla selam veren, polis aracından anons yapan Mustafa, herkesin ilgi odağı olurken, Sevde Nur da Emniyet Müdürünün makam koltuğuna oturarak sohbete katıldı.

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