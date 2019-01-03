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Poşet paralı olunca, köylü kadınlar bez çanta üretmeye başladı

Çanakkale’nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi Akçakoyun köyünde kadınlar katıldıkları kursta kendi el emekleri ile bez çantalar dikiyor.

Çanakkale'nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi Akçakoyun köyünde kadınlar katıldıkları kursta kendi el emekleri ile bez çantalar dikiyor.


Türkiye gündemini alan poşet tartışmaları devam ederken, Akçakoyun kadınları katıldıkları Yenice Halk Eğitimi Merkezi Akçakoyun Kurs Merkezinde bir yandan eğitimlerine devam ederken, bir yandan da bez çanta üretimi yapıyorlar. Poşetlerin para ile satılmasının ardından file ve bez çanta ihtiyacının arttığını fark eden köylü kadınlar, usta öğreticileri A. Filiz Elmas'ın öncülüğünde bez çanta üretimine başladılar. Ürettikleri çantaları satmak için destek bekleyen köylü kadınlar yaptıkları çantalar ile hem aile ekonomilerine hem de çevreye katkıda bulunmak istiyorlar.

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