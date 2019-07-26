Prof. Dr. Cengiz Akbulak için anma töreni düzenlendi

Dr. Cengiz Akbulak için anma töreni düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak'ın yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, taziye defterine yazarak Prof. Dr. Cengiz Akbulak'ın mesai arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileğinde bulundu. Tören sonunda pilav ikramı yapıldı.