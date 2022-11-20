Prof. Dr. Nurullah Genç, Biga'da konferans verdi

Dr. Nurullah Genç, ‘Bu Dünyaya Ne Gerek' konulu programıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Biga Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Biga'ya gelen Prof. Dr. Nurullah Genç, ‘Bu Dünyaya Ne Gerek' programıyla dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Genç, dünyaya adaletin gerek olduğunu ve bunu da Türkiye'nin sağlayacağını söyledi. Genç, “Bugün için insanlığın ve dünyanın içinde bulunduğu durumu daha iyi kavrayabilmek hepimiz için son derece önemlidir. Bu dünyaya ne gerek konferansımızla aslında bu dünyaya ne lazım, bu dünya için şu anda gereken şey nedir. Çünkü içinde yaşadığımız dünya sıkıntılı bir dünya. Dünyadaki bir çok insan bu dünyaya neyin gerek olduğundan bi haber yaşıyor. Bir karanlık içerisinde mankurtlaştırılmış bir hafızayla, köleleştirilmiş bir anlayışla hayat sürüyor” dedi.

Ruslara esir düşen dedesi Bekir Genç'in hikayesini anlatan ve duygu dolu anlar yaşatan Genç, dedesinin Sibirya'da yaşadığı esaret hayatına odaklandığı ‘Yollar Dönüşe Gider' Romanı'nı sinemaya adapte edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Genç, program sonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, “İnsanımız için atılan her adım geleceğimiz için atılan adımdır” dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Genç'e teşekkür ederek plaket ve çiçek takdiminde bulundu.