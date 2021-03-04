Prof. Dr. Şener: “Türkiye'de pandeminin bitimini sarı ve turuncu kodlu iller belirleyecek

Dr. Alper Şener, Türkiye'de pandeminin sonlanma noktasını sarı ve turuncu kodlu illerin belirleyeceğini söyledi. Şener, “Türkiye'deki pandeminin sonlanım noktasını da belirleyecek olan bu iller. Yani sarı ve turuncu kodlu iller. Çünkü neredeyse Türkiye'nin yüzde 60'lık kesimi bu nüfus olarak baktığımızda bu bölgelerde yer alıyor.” dedi.

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de 2 Mart Salı günü başlayan ‘yeni normalleşme süreci'ni değerlendirdi.

“Çanakkale az farkla sarı rengi kaçırmış gibi görünüyor”

Son yüzdelik dilimde Çanakkale'nin sarı rengi kaçırdığını belirten Prof. Dr. Alper Şener, “Çanakkale aslında son yüzdelik dilimle sarı rengi kaçırmış gibi görünüyor. Teknik olarak baktığımızda, Sağlık Bakanlığı'nın verileri 15 gün aralıklarla yeniden değerlendirilecek. Umarım ki 15 gün içerisinde Çanakkale halkı birdenbire aşırı rahatlamayarak turuncu listeden kırmızı listeye değil de sarıya yani düşük riskli kategoriye döner ve ondan sonra normalleşme adımlarını hızlı atar. Çanakkale merkezde yapılan başvurulardan çok ciddi hasta yoğunluğu olmadığını biliyoruz. Hasta yoğunluğunu kümülatif olarak oluşturan hasta kesimi daha çok ilçelerden gelen hastalar ne yazık ki” diye konuştu.

“Doğa ve sürü bağışıklığı oluşmuş olabilir”

Haritada mavi kodla gösterilen Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde doğal ve sürü bağışıklığı oluşmuş olabileceğine dikkat çeken Şener, “100 binde hasta sayısı olarak renklendiriyor Sağlık Bakanlığı bu verileri, Doğu ve Güneydoğu'daki illerin mavi olması teknik olarak aslında geçtiğimiz aylarda yoğun hasta sirkülasyonu yaşayıp, doğal ve sürü bağışıklığı oluşmuş olarak yorumlana bilir. Karadeniz bölgesinde kırmızı renkle kodlanmış olan hastalığın çok yoğun olmasının nedeni ise önlemlere çok fazla uyulmamasına bağlamak lazım” diye konuştu.

“Türkiye'de pandeminin bitimini sarı ve turuncu kodlu iller belirleyecek”

Son olarak Türkiye'de pandeminin bitimini sarı ve turuncu kodlu illerdeki insan hareket ve davranışlarının belirleyeceğini söyleyen Şener, “Bence teknik olarak sarı ve turuncu renkle kodlanmış olan bölgelerdeki hasta yoğunluğu ciddi anlamda daha çok sıkıntılı. Çünkü, Türkiye'nin ciddi bir kesimi de bu hasta nüfusu. Renk kodlarına göre haritayı önünüze koyduğunuz zaman bu net görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de salgınla ilgili, yönetimin başarıyla sonuçlanıp, sonuçlanmayacağını belirleyecek olan sarı ve turuncu illerde yaşayan vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarının yada bakanlığın belirlediği önerilere ne kadar kulak asıp, asmamasıyla belirlenecek. Aslında Türkiye'deki pandeminin sonlanım noktasını da belirleyecek olan bu iller. Yani sarı ve turuncu kodlu iller. Çünkü neredeyse Türkiye'nin yüzde 60'lık kesimi bu nüfus olarak baktığımızda bu bölgelerde yer alıyor. Büyük şehirlerimizin çok ciddi bir kısmı kümülatif olarak bu illerde renk kodlarıyla yoğunlaşmış. Dolayısıyla Türkiye genelindeki pandeminin bitimini sarı ve turuncu kodlu illerdeki insan hareketleri ve davranışları belirleyecek” şeklinde konuştu.