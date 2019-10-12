‘Profesör ve Mıstık' 17 Burda'da

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), bugün ‘Profesör ve Mıstık' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

Saat 16.30'da Sahne 17'de sahnelenecek ‘Profesör ve Mıstık' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.