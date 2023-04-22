Ramazan Bayramı'nda Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde ziyaretçi akınına uğruyor.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıldönümünü dolayısıyla 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek anma törenleri öncesinde, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesine ziyaretçi akını yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle ve araçlarıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen binlerce ziyaretçiler bölgeyi rehberler eşliğinde geziyor. Çanakkale Şehitler Abidesi'nin bulunduğu bölge ile şehitlikleri gezen ziyaretçiler, duygusal anlar yaşıyor. Ziyaretçiler, şehitliklerde dua ediyor. Şehitler Abidesi, ‘Kurtuluşa Giden Yol' ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, Anıt Rölyef'ten Şehitler Abidesi'ne bu yoldan ulaşıyor.