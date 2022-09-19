Rekortmen yüzücü Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya yüzecek

Rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Kemikli bölgesinden Gökçeada'ya yüzecek.

2010 yılında Mersin'den Kıbrıs'a 75 kilometrelik mesafeyi, 26 saat 15 dakikada aşıp rekor kıran rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Kemikli bölgesinden Gökçeada'ya yüzecek. Yaklaşık 35 kilometrelik mesafeyi solo olarak yüzecek olan rekortmen yüzücü, yüzmeyi 8 saatte bitirmeyi planlıyor.

Havanın yüzme şartlarına uygun olmadığını, buna rağmen yüzeceğini belirten rekortmen yüzücü Alper Sunaçoglu, “Bugün burada Gaziler günü dolayısıyla gazilerimizi ve şehitlerimizi anmak için, Çanakkale Valiliği programında yapılan birçok etkinlikten sadece bir tanesi bizim etkinliğimiz. Çanakkale Valimiz bugün birçok etkinlikte gazilerimizi ve şehitlerimizi anıyor. Bizde burada elimizden geldiğince bir katkı sağlamak istedik. Bu sebeple bugün burada Çanakkale'den Gökçeada'ya bir yüzüş gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 35 km'lik bir mesafeyi 8 saat gibi bir sürenin altında yüzerek bir rekor denemesi yapmak istedik. Bunu da tüm şehitlerimize ve gazilerimize armağan etmek istiyoruz. Teknik olarak zor bir gün olacak, 40 km hızla esen poyrazda yüzmeye çalışacağız. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yüzmemem konusunda uyarısı var. Çünkü 3,5 metre boyundaki dalgalarla mücadele edeceğiz ama biz bugün geri dönmek istemiyoruz. Bu anlamlı günde bu etkinliği başarıyla sonlandırmak istiyoruz” dedi.