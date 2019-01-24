Rektör Acer, 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu

Dr. Yücel Acer, 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Dr. Yücel Acer, 25 bin metrekare peyzaj alanı, 2 bin metrekare müze alanı ve 6 bin metrekare cami oturum alanı ile 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulğu ile İÇDAŞ Çelik Tesisleri Direktörü Fuat Erkan Tekin'in de bulunduğu incelemede Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İÇDAŞ'a teşekkürlerini iletti.