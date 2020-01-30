Rektör Murat, ÇOMÜ araştırma merkezleri müdürleriyle bir araya geldi

Dr. Sedat Murat, araştırma merkezlerinin müdürleriyle bir araya geldi.

Rektörlük Senato Salonundaki toplantıda rektör yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç'in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Ceylan da hazır bulundu. ÇOMÜ'ye bağlı 41 araştırma merkezinin sorumlu müdürlerinin iştirakiyle yapılan toplantıda, merkezlerin yaptığı araştırma ve uygulama faaliyetleri görüşüldü. Araştırma merkezlerinin çalışmalarını sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçların giderilmesi, merkezlerin tamamladığı 2019 yılı faaliyetleri ve 2020 yılına dair gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “ÇOMÜ'yü bir araştırma üniversitesi haline getirmek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada sizlerle bir araya geldik. Üniversitelerin araştırma merkezleri üniversitenin en önemli birimlerinin başında geliyor. Merkezlerin kurulması oldukça emek isteyen bir süreç, kurulduktan sonra da hakkını vererek çalışmalar gerçekleştirmek gerekiyor. Araştırma merkezlerimiz, üniversitemizin kalite güvencesi çalışmaları için de çok kıymetli. Sizlerden çalışmalarınızı raporlamanızı ve 2020 hedeflerinizi net bir şekilde ortaya koymanızı bekliyoruz. Hedef net olduğu zaman daha kaliteli ve daha uzun vadeli çalışmalar ortaya çıkıyor" dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuşmasının ardından merkez müdürleri birimlerini tanıttı. Toplantı, görüş ve taleplerin dinlenmesiyle sona erdi.