Rektör Murat 'ÇOMÜ Kreşi'nde incelemelerde bulundu

İncelemeler sırasında ÇOMÜ Kreş Müdürü Serdar Topal, Koordinatör Elif Yalçın, Sosyal Tesislerden Sorumlu Koordinatör Öğr. Gör. Giray Öge de hazır bulundu. ÇOMÜ Kreşi'ni gezen, çocuklar ile tanışıp onlarla konuşan Rektör Murat, daha sonra öğretmeler ile bir araya geldi. Rektör Murat yaptığı konuşmada, çocukların geleceğimizin teminatı olduğunun altını çizerek, “Her çocuk bizim için çok değerli. Her birinin mutlu, sağlıklı, başarılı fertler olması için elimizden gelen gayreti göstermeli ve çok çalışmalıyız” dedi.