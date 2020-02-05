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Rektör Murat'tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a taziye ziyareti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üys. Fatih Oğuzay, Fakülte Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve İlâhiyât Fakültesi Tacettin Aslan Uygulama Câmii İmam Hatibi Yahya Çelik, İÇDAŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a vefat eden eşi Gülser Arslan için taziye ziyaretinde bulundular.


Çanakkale'ye ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Tacettin Arslan'a plaket takdim ederken, Dekan Prof. Dr. Şevket Yavuz tarafından da teşekkür belgesi takdim edildi. Taziye ziyareti bağlamında Kur'ân-ı Kerîm tilâveti ve akabinde dualar edilmesi ile ziyaret son buldu.

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