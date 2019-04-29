Rektör Prof. Dr. Murat, ÇOMÜ personeli ile bir araya geldi

Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ personeli ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

Troia Kültür Merkezi fuayesinde gerçekleşen toplantıda hem personel ile tanışan hem de kendi ilkelerinden ve hedeflerinden bahseden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne 18 Nisan itibari ile atandığını belirterek, “Bu görevi tebliğ eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanına ve YÖK üyelerine teşekkür ediyorum. Rektörlük makamı çok önemli ve kutsal bir makamdır. Ama benim için en önemli rütbe hocalık rütbesidir. Biz öncelikle akademisyeniz. Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir. Bunun onuru, değeri her şeyin üzerindedir. Dolayısıyla akademisyenlik sıfatımıza uygun bir şekilde örnek olmakla yükümlüyüz” dedi.

Herkesle kucaklaşarak, omuz omuza çalışacaklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Amacımız sadece resmi otoriteyle hareket etmek değil. Gönül otoritesini de devreye sokarak herkesle kucaklaşarak omuz omuza vererek çalışmak. Üniversitemizin çaycısından, idari personeline, güvenliğinden en üst kademeye kadar herkesle uyum içinde çalışmamız gerekiyor. Sonuçta bu bir ekip işidir” şeklinde konuştu.

“Her yöneticinin, her liderin olduğu gibi benim de hedeflerim var” diyen Rektör Murat, eğitimin ve öğrencilerin önemini dile getirerek öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı oluşturacaklarının altını çizdi.

Rektör Murat, “Öncelikle bizim açımızdan en önemli konulardan bir tanesi eğitimdir. İkinci önemli konu ise öğrencilerimizdir. Öğrencilerimiz bizlere emanettir, bizim geleceğimizdir. İşimiz öğrencilerimizi en güzel şekilde eğitebilmektir. Her şeye tahammül ederim ama öğrencileri ihmal eden, dersleri ihmal eden hocalara tahammül edemem. Şu anda da bu emaneti en üst düzeyde ben devralmış oluyorum. Öğrenci odaklı bir yönetim oluşturacağız. Bütün dünya buna doğru gidiyor. Son yıllarda akıllara durgunluk verecek bir hızla değişen, akıllı şehirlerin, akıllı robotların, yapay zekâların gündeme geldiği artık beyinlere hükmedilen dünyada, öncü olan, teknolojiye ve bilgiye sahip olan dünyaya da hâkim olacaktır. Böyle teknolojilere sahip çıkabilecek, çağa uyum sağlayabilecek gençler yetiştirmek en temel görevimiz. Eğitim ile birlikte etik ilkelere, ahlaki değerlere sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayarak örf, adet, gelenek ile bizi temsil edecek gençler yetiştirirken içimiz, dışımız, özümüz aynı olmalı. Başta yöneticiler olarak hepimiz tebessümü eksik etmemeliyiz. İnsanları mutlu eden medeniyet vasfı kazandıran bunlardır. Yüksek binalar, çok büyük barajlar, köprüler medeniyet değildir. Önemli olan bunlara uygun, bunları anlayacak birbirleri ile uyum içerisinde olabilecek, birbirlerine saygılı insanlık yetiştirmektir. Çok önemli bir coğrafyadayız. Gençlerimize de ecdadımızın bizler rahat olalım diye bu topraklarda şehit olduklarını ve nasıl bir imanla o yedi düvelin hakkından geldiklerini unutmamaları gerektiğini öğretmeliyiz” dedi.