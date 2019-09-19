Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, birinci sınıf öğrencileri ile buluştu

Dr. Sedat Murat, bu sene ÇOMÜ'ye kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

İÇDAŞ Kongre Merkezinde İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencileri buluşması ile başlayan program; sırasıyla Troia Kültür Merkezi, Eğitim Fakültesi Seminer Salonu ve Biga İİBF Entelektüel Etkinlik Merkezindeki buluşmalar ile devam etti. Programlarda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri de yer aldı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal; Öğrenci Konseyini, konseyin çalışmalarını ve kendisini tanıtarak başladığı konuşmasında Öğrenci Konseyinin üniversite yönetimi ile öğrenci arasında bir köprü olduğunu belirterek, “Öğrenci Konseyi tüm üniversitelerde yer alan ve her birimde temsilcisi olan bir yapıdır. Öğrencilerin her hangi bir isteği, sıkıntısında, sosyal- kültürel gelişimine katkı sağlayacak tüm etkinliklerde öğrencilerin yanındadır” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise öğrenci ve hocanın birbirinin ayrılmaz parçaları olduğunun altını çizerek, “Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Büyük bir maratondan geçtiniz. Büyük bir gayret, emek verdiniz. Alın teri döktünüz. Çalıştınız ve üniversiteyi kazandınız. Bundan sonrası için de çok çalışmanız, emek vermeniz gerekiyor. Hangi mesleği seçmiş olursanız olun o mesleğin hakkını iyi bir şekilde verirseniz mutlaka önünüzdeki günlerde hayatınızda çok daha güzel günler olacaktır. Zirvelere çıkmanın yolu zordur ama çok çalışırsanız imkânsız değildir" şeklinde konuştu.

"Çanakkale bir öğrenci şehri"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin öğrencileri ile birlikte şehrin nüfusunun dörtte birini meydana getirdiğini dile getiren Rektör Murat, Çanakkale'nin bir öğrenci şehri olduğunu ve her bakımdan çok büyük anlamları olduğunu vurgulayarak, “Bu sene başlattığımız ve gelenekselleştireceğimiz üniversitene hoş geldin programları ile siz değerli öğrencilerimizi okulunuzun ilk gününde yalnız bırakmak istemedik. Adım attığınız bu yolda bu zamana kadar olduğu gibi büyük bir azim ve kararlılıkla yolunuza devam ederken üniversite yönetimimiz, öğretim üyelerimiz sizlerin yanında olacağız. Yeter ki adım attığınız bu yolda bu zamana kadar olduğu gibi büyük azim ve kararlılıkla yolunuza devam edin. Çanakkale dünyanın en önemli mücadelesinin yapıldığı bir mekândır. Çanakkale büyük bir ruhtur. Bu ruha hepimizin sahip olması gerekiyor. Osmanlı'nın en zor döneminde emperyalist güçlerin var güçleri ile ülkemize saldırdığı biz zamanda dedelerimiz 'Çanakkale geçilmez' dediler ve emperyalist güçler Çanakkale'yi geçemediler. Türk'ün imanını ve gücünü tüm dünya burada gördü" dedi.

"Çanakkale ruhu, Türk milletine milli mücadele ruhu verdi"

"Çanakkale olmasaydı Türk milleti bugünkü yapısına asla sahip olamayacaktı" diyerek sözlerine devam eden Rektör Murat, şunları kaydetti:

"Anadolu'da ki büyük mücadele burada kazanılan mücadelenin moral ve motivasyonu ile başlatıldı. Bu moral motivasyon ile başlatılan milli mücadele ruhu ile etrafımızı saran emperyalist güçlerin her biri geldikleri gibi gittiler. Türk milletini ayakta tutan ve milli mücadele ruhu veren şey Çanakkale ruhudur. Çanakkale bunun için çok önemlidir. Öğrencilerimizin de bunu bilmelerini ve bunun farkında olarak, bu ruhla çalışmalarını bekliyoruz. Çanakkale ile ilgili kitapları, romanları, bilimsel makaleleri okumanızı tavsiye ediyorum. Geleceğimiz, ümidimiz siz gençlersiniz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ismini şu karşıda yatan dedelerimize layık olacak şekilde Türkiye'ye tanıtacağız. Bunun için sizlerden beklentimiz çok çalışmanız ve gayret etmeniz. Bunu hep birlikte başaracağız. Bizler hep sizlerin yanında olacağız. Sizler de kendinize idoller belirleyin. Aziz Sancar, Fuat Sezgin gibi isimlerin hayatlarını okuyun. Göreceksiniz ki bu isimler bulundukları yere gelmek için çok çalışmışlar."

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat konuşmalarının ardından öğrencilerden gelen soruları cevapladıktan sonra programlar son buldu.