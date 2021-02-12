Ro-Ro gemisinde yanan tırlara itfaiyeciler de müdahale etti

Çanakkale Boğazı açıklarında "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Özel bir çimento firmasının limanına yanaşan gemiye hem denizden hem de karadan müdahale edildi. Geminin içerisindeki söndürme çalışmaları da bir cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Çanakkale Boğazı açıklarında dün İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi. 26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10' ile ‘Kurtarma-4' römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi. Denizde 10 derece açıyla yan yatan gemi yapılan yönlendirmelerle birlikte Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyündeki özel bir çimento firmasının limanına getirildi.

Gemideki yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de 4 itfaiye aracı ve 10 itfaiye personeliyle söndürme çalışmalarında görev aldı.