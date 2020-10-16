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Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya Donanması’na ait 274 borda numaralı ’Balescu’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı 'Balescu' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı 'Balescu' adlı savaş gemisi, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine Çanakkale Boğazı'nı geçişi esnasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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