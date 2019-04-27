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Rus arama kurtarma römorkörü boğazdan geçti

Rus Donanması’na ait arama kurtarma römorkörü ’Shakhter’ arkasında çektiği platform ile birlikte Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' arkasında çektiği platform ile birlikte Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Shakhter' saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Ege Denizi'ne doğru yol alan römorkörün boğaz geçişi esnasında arkasında çektiği platform gözlerden kaçmadı.

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