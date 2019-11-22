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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait arama kurtarma römorkörü ’Shakhter’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Sabah saat 09:00 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' saat 10:30 sıralarında Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önlerinde oldu. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.

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